M5s: Conte, 'se avessi perso mi sarei ritirato. Io non ho sfidato Grillo, è lui che ha sfidato la comunità'. Su Ruffini...

Centrodestra: Conte, 'nuova alleanza? No, c'è deriva reazionaria'

Nuova alleanza con il centrodestra? “No, io vengo da una manifestazione sul decreto Sicurezza, una cosa è una prospettiva conservatrice che rispetto, e quella di Meloni è neoconservatrice, e favorisce l’alternanza. Altra cosa sono le derive reazionarie”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, dal palco di Atreju, intervistato da Mario Sechi.

Centrosinistra: Conte, 'Ruffini? Sensazione è che sia operazione nata da Pd'

“Non so se Ruffini è cattolico, lo conosco come direttore dell’Agenzia delle Entrate, come fiscalista, e ha lavorato anche con il mio governo. Ma se domani nasce qualcosa è la legge della competizione. Diciamo che la sensazione è che sia un’operazione nata dal Pd, che pensa di avere tante forze intorno per poter costruire il senso di una coralità con tanti corollari intorno”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, dal palco di Atreju, intervistato da Mario Sechi.

M5s: Conte, 'se avessi perso mi sarei ritirato'

“Io non ho sfidato Grillo, è lui che ha sfidato la comunità. Da tempo mi ronzava nella testa di recuperare la partecipazione, abbiamo avviato questo processo costituente, lo ho avvisato e poi lui si è messo di traverso”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, dal palco di Atreju, intervistato da Mario Sechi. “Certo che mi sarei ritirato se avessi perso, non potevo non rassegnarmi davanti all’esito. Ma ci tengo a precisare che non ha vinto Conte, ma la base”, aggiunge. “Ci sono io con una comunità, con un gruppo dirigente e nell’ultimo mese anche 8mila nuove iscrizioni” arrivate “per effetto di questo processo”, dice ancora Conte.

M5s: Conte, 'in squadra chi non ha mai abbandonato movimento'

“Chi c’è nella squadra del Movimento 5 stelle? Ci sono quelli che non hanno mai abbandonato il Movimento 5 stelle e ci sono stati anche con la regola del doppio mandato”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, dal palco di Atreju, intervistato da Mario Sechi.

Centrosinistra: Conte, 'se significa combattere solo per antifascismo non ci sto'

Lei è di sinistra? “Se sinistra significa combattere il solo nel nome dell’antifascismo io non ci sto, se sinistra che puoi accogliere indiscriminatamente tutti io non ci sto, se significa se ti preoccupi solo nei quartieri residenziali io non ci sto”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, dal palco di Atreju, intervistato da Mario Sechi. Sta per prendere la tessera di Fratelli d’Italia? “Non credo”. “Noi siamo progressisti indipendenti vuol dire che abbiamo una visione diversa da quella della destra, e lavoriamo per costruire un’alternativa”, conclude Conte.

Fdi: Conte ad Atreju, 'sentitevi liberi di manifestare vostro dissenso'

“Sentitevi liberi di manifestare anche il vostro dissenso”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, dal palco di Atreju, intervistato da Mario Sechi. “Io ci sono venuto” ad Atreju “anche dal presidente del Consiglio quando Fdi non era tra i partiti più consistenti per il consenso, anche in quell’occasione ho ricevuto un invito da Meloni e l’ho accettato - spiega -. E’ un dovere confrontarsi anche con chi la pensa diversamente“. “Ho accettato di venire prima di sapere l’esito della consultazione” con Grillo, “avrei confermato la presenza”, aggiunge.

Governo: Conte, 'se fossi elettore Fdi sarei deluso da tante piroette e giravolte'

“Rispetto agli impegni elettorali assunti da Fdi in campagna elettorale, io se fossi un elettore di Fdi rimarrei molto deluso per le tante piroette e tante giravolte". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, dal palco di Atreju, intervistato da Mario Sechi. "Come leader di un'altra forza politica dico ci sono tante cose che non vanno, se giriamo il territorio c'è una situazione drammatica per le imprese e le famiglie su sanità, scuola. Far finta che va tutto bene non è possibile”, aggiunge.

Covid: Conte, 'con Xi Jinping non parlavamo di mascherine'

Con Xi Jinping “non ci mettevamo a parlare di questioni così minute” come le mascherine. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, dal palco di Atreju, intervistato da Mario Sechi. “Tutti quanti hanno dimostrato attaccamento per l’Italia”.

Pnrr: Conte, 'se 209 miliardi erano di debito non dovevate toccarli'

"Politico, che è una testata europea molto accreditata, riconosce a Meloni che è la leader più potente. Attenzione, se ora Meloni viene classificata come leader più stabile e potente, io mi aspetto che di fronte alle difficoltà di Scholz e Macron, che ne sta inanellando una peggio dell'altra, io mi aspetto che l'Italia ne approfitti. Questa congiuntura come la stai sfruttando? Perché hai sottoscritto il 'pacco' di stabilità? Io contesto che avete rinunciato a combattere". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, dal palco di Atreju, intervistato da Mario Sechi. "Ma lei ha fatto i patti con Juncker", dice Sechi. "Ho portato a casa 209 miliardi", replica l'ex premier. "Sì, ma di debito", aggiunge ancora il giornalista. "Allora non dovevate toccarli. Gli unici cantieri che sono in giro sono quei 209 miliardi", risponde Conte.

Italia-Cina: Conte, 'affetto in tweet Trump ma errore cancellare Via della Seta'

"Se dovessi sintetizzare il rapporto personale e politico con Trump non potrei non citare un tweet con cui lui ha dimostrato una grande amicizia personale, ma anche una grande arrabbiatura per l'accordo sulla Via della Seta. Io ho dimostrato con i fatti che quando tuteli l'interesse nazionale non agisci per prenderti la carezza e la compiacenza di Washington, e l'accordo sulla Via della Seta è stato un errore ripudiarlo. Non andava cancellato”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, dal palco di Atreju, intervistato da Mario Sechi.

Ucraina: Conte, 'Italia dovrebbe essere protagonista di una svolta'

"Due mesi dopo l'aggressione russa contro l'Ucraina c'era possibilità di concludere un onorevole accordo di pace, rifiutato perché Boris Johnson si è precipitato a Kiev. Adesso la situazione è che, a meno che non si voglia la terza guerra mondiale, si andrà a concludere un accordo sicuramente a condizioni più deleterie per l’Ucraina". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, dal palco di Atreju, intervistato da Mario Sechi. "L'Italia - aggiunge - dovrebbe essere protagonista di una svolta. Non si può perseguire la vittoria militare sulla Russia. Non e' nel nostro interesse nazionale. Solo la Nato è rimasta a perseguire questo obiettivo, perché gli stessi ucraini sono renitenti".