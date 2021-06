M5s, Conte toglie i poteri a Grillo. Non detterà più la linea. "Ruoli chiari"

Giuseppe Conte sta per stravolgere completamente il M5s. Il nuovo partito che sta prendendo forma e che presto diventerà realtà, con un nuovo Statuto pronto ad essere reso pubblico dall'ex premier - si legge sulla Stampa - vedrà una figura chiave messa ai margini. Beppe Grillo non deciderà la linea del partito. Per Conte, infatti, i ruoli di potere dovranno essere "ben definiti, con una gerarchia chiara, senza spazio per le ambiguità". Insomma, vuole evitare a tutti i costi un altro cortocircuito: se c’è un capo, decide il capo. E l’ultimo spazio grigio rimasto è quello in cui vive Beppe Grillo, l’eremo del Garante, dal quale più volte è sceso negli ultimi anni per imporre una direzione al Movimento.

Grillo, - prosegue la Stampa - da sempre allergico a qualunque tipo di briglia, viene descritto come «nervoso e irritato» dal tentativo di ridimensionamento. Lo avrebbe fatto sapere anche ai parlamentari a lui più vicini, che lo hanno cercato negli ultimi giorni e che ora si trovano spiazzati senza sapere per chi parteggiare. Il nuovo ruolo di Garante resterebbe simile al precedente, nelle funzioni e nelle prerogative, ma gli sarebbero impedite ingerenze nella definizione della linea di partito.