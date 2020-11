M5s, Crimi: "Serve un accordo per Rousseau. Basta unico leader, Segreteria di 5"

Il M5s continua la sua guerra interna. Gli Stati Generali da poco conclusi hanno palesato tutte le differenze tra le diverse anime presenti nel gruppo. Vito Crimi, il reggente dei grillini, dopo l'uscita di scena di Di Maio svela le novità. "Gli iscritti - spiega Crimi al Fatto Quotidiano - voteranno il documento di sintesi del lavoro fatto negli Stati generali (diffuso ieri, ndr), e mi auguro che ciò possa avvenire entro una settimana. Ci si esprimerà su una griglia di 20-30 quesiti, scegliendo tra il sì e il no. Due settimane dopo si voteranno le modifiche allo Statuto. Quindi entro la fine dell’anno verrà eletto l’organo collegiale: sempre su Rousseau. È nell’interesse di tutti stipulare un accordo con Casaleggio, e sono convinto che lo faremo. Esiste soltanto un Movimento, e queste iniziative riguardano solo l’associazione Rousseau. Per eleggere la segreteria saranno essenziali composizione e regole".

"Saranno possibili - prosegue Crimi al Fatto - candidature individuali e non per squadre. Il testo spiega che andranno individuate eventuali incompatibilità per le candidature. E' probabile che il board sia formato da 5 persone. È stato proposto anche un altro organo, “ad ampia rappresentatività", che verrà votato in un secondo momento se accettato dagli iscritti". Chiusura sulla possibilità di vedere Berlusconi nella maggioranza. "Non c’è alcun dialogo tra noi e Berlusconi. Semplicemente nell ’ambito della legge di Bilancio si è cercato di coinvolgere maggiormente le opposizioni. E finora a mostrare spirito collaborativo è stata solo Forza Italia. Punto e basta. Chiunque abbia in mente altro, se ne faccia una ragione".