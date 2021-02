M5S, Di Maio fa il tris di poltrone.Poi saluta e ringrazia i compagni trombati

"Lucia , Paola , Nunzia , Vincenzo , Alfonso , Riccardo , Sergio siete degli amici straordinari e sono onorato di aver condiviso con voi un'esperienza di massimo impegno al servizio del Paese". Ma io resto e voi andate a casa. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio salva la poltrona inanellando il tris (Conte uno, Conte due e Draghi) e ringrazia e saluta i ministri trombati del Movimento.

E lo fa con un accorato, quasi melodrammatico, post su Facebook all'indomani del giuramento del nuovo governo in cui l'ex "fuori dall'euro", "mai al Governo con il Pd", "mai al Governo con Berlusconi" e "avanti con Conte", scrive: "Una squadra che non ha mai smesso di lottare per il Paese. Una squadra che ha portato avanti con serietà e impegno le battaglie del MoVimento 5 Stelle. Una squadra che fino all’ultimo giorno utile ha onorato al meglio la Nazione".





"Lucia, Paola, Nunzia, Vincenzo, Alfonso, Riccardo, Sergio siete degli amici straordinari e sono onorato di aver condiviso con voi un'esperienza di massimo impegno al servizio del Paese. Ognuno di voi - ha aggiunto l'ex capo politico del M5S - ha contribuito a realizzare importanti riforme che hanno il marchio del MoVimento, provvedimenti che miglioreranno la qualità della vita degli italiani. Misure approvate solo per il bene del Paese. Insieme abbiamo cambiato il modo di interpretare la politica, insieme continueremo a difendere i valori del MoVimento. Grazie di cuore". Già, i valori del MoVimento, chissà che ne pensa la base...