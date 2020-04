M5s, Di Maio: "Mes strumento inadeguato. Pragmatici sul negoziato"

"Non ho mai detto di dover essere pragmatici sul Mes, che continuiamo come ha detto anche Vito Crimini a ritenere uno strumento inadeguato, bensi' ho detto di essere pragmatici sul negoziato europeo. Bisogna focalizzarsi sui temi, in particolare sui tempi del fondo di recupero" . Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, precisando la sua posizione nei confronti del Meccanismo europeo di stabilita'.

Ue: staff Di Maio, "mai detto che su Mes si puo' trattare"

Smentita dallo staff del ministro degli Esteri Luigi Di Maio riguardo l'apertura sul Mes. "In merito al titolo de La Stampa di stamane, specifichiamo che il ministro Luigi Di Maio non ha mai detto "sul Mes si puo' trattare". Il titolo e' del tutto inventato, frutto di un ragionamento de La Stampa che non coincide con la realta' dei fatti, in quanto Di Maio non ha mai pronunciato quelle frasi per come e' possibile verificare dai virgolettati stessi".

CORONAVIRUS: ZINGARETTI "SU MES SBAGLIATO FAR FINTA DI NIENTE O DIRE NO"

"Sono contento che si sia aperto un dibattito sul MES. Lo dico anche da presidente di regione: se ci sono 37 miliardi per i nostri ospedali e il sistema sanitario e queste risorse non hanno condizioni e rispettano la sovranita' italiana, sarebbe davvero sbagliato far finta di niente o addirittura dire no. Sono fiducioso che si possa contare anche su queste risorse. Sbaglia chi ancora insiste, forse per motivi ideologici, e fa prevalere un no. Questo e' inspiegabile, anche perche' le regole del MES devono ancora essere riscritte". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico e governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervenendo a RaiNews24.