M5S, Giarrusso sbatte la porta e passa al Pd: "Io con Bonaccini"

Giarrusso (ex M5S) annuncia l'ingresso nel Pd: "Entro in punta di piedi in una casa che esiste da tempo"

L'europarlamentare Dino Giarrusso entra ufficialmente nel Pd. L'annuncio arriva direttamente dalla convention programmatica della mozione di Stefano Bonaccini Energia popolare per la segreteria Pd. "Oggi sono qui a Milano con Stefano Bonaccini per annunciare il mio passaggio al Pd, per il quale ringrazio Stefano Bonaccini, che è un ottimo amministratore, una persona cresciuta a pane e politica nel senso migliore del termine, nel senso dell’impegno quotidiano e personale, che proviene dunque dal PCI nella regione storicamente meglio amministrata d’Italia", ha dichiarato l'ex 5S.

"La sinistra incomprensibilmente per anni si è quasi vergognata delle proprie origini, ed è assurdo in un paese dove c’è chi ostenta senza vergogna i vessilli del Ventennio e i busti di Mussolini sul comodino", chiosa Giarrusso, che incalza: "Questa è la casa di una tradizione in cui c'è Berlinguer, una eredità da rivendicare con orgoglio, valori di uguaglianza, di cultura e di solidarietà di cui andare orgogliosi".

"Oggi con Bonaccini il Pd deve rinascere e rinnovarsi perché all’Italia serve un Centrosinistra forte e unito, un progetto riformatore che riparta dal basso, dai territori, dall’identità, dalla tutela dei più giovani, dei più deboli, dei lavoratori, dei diritti e dell’ambiente", nota il deputato.