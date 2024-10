Grillo: Conte-Mago di Oz. Rivendico diritto all'estinzione, M5s è evaporato

M5S, Grillo: Conte-Mago di Oz faccia partitino con 22 mandati

"Quando vedo la bandiera dei 5 Stelle, con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta, mi viene un buco nello stomaco". Beppe Grillo definisce così, in un video pubblicato sul suo blog, il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che pochi giorni fa ha annunciato la decisione di non rinnovare il contratto al co-fondatore del Movimento. "Va benissimo, dobbiamo essere persone civili - aggiunge Grillo - Lui si può fare il suo bel partito, si può fare il suo manifesto con la sua faccia bella, simpatica, sincera, con scritto 'Oz e i suoi 22 mandati', può arrivare all’8% e poi magari se va da Fassino e si fa fare una profezia può arrivare anche al 15%. Io darei anche una mano", conclude.

M5S, Grillo e il 'Movimento compostabile". Video



Grillo: rivendico diritto all'estinzione, M5s è evaporato

Premette di non voler fare "fare casino" ma rivendica, "da creatore del Movimento, il diritto all’estinzione del Movimento" stesso. Beppe Grillo pubblica sul suo blog un video di pochi minuti che intitola 'Movimento compostabile!' in cui attacca anche il presidente Giuseppe Conte, che definisce il mago di Oz. "Accampo questo diritto all'estinzione perchè - dice -, lo sappiamo tutti, il Movimento non c’è più, è evaporato. Però, magari questa evaporazione si trasforma in una tromba d’aria, in un ciclone, in qualcosa che non so. So solo che il Movimento non è biodegradabile, è compostabile, contiene ancora l’humus, gli zuccheri, le proteine. Dentro - insiste - ci sono ancora delle idee meravigliose, di ripensare anche il mondo. C’è tutto un mondo da ripensare - conclude - e noi invece ribadiamo questa politica ormai stramorta. Abbiamo candidati trapassati tra il passato e il trapassato. Vi saluto e vi ringrazio".

Grillo: candidati Liguria e E-R catapultati dall'alto

"I candidati che appoggiano questo movimento progressista di sinistra, chi li ha votati? C’è stata una votazione dal basso? Questa sarebbe la democrazia dal basso? No, sono stati catapultati dall’alto, messi lì". Beppe Grillo lo dice in un video intitolato 'Movimento compostabile!' pubblicato sul suo blog a proposito delle elezioni in Liguria ed Emilia Romagna. "I soliti giochi della vecchia politica. Questa non è una democrazia dal basso, è una bassa democrazia", conclude.