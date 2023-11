M5s, Grillo ironizza su Conte: "Più espressivo un avatar". Poi l'abbraccio

Conte-Grillo: l'abbrccio dopo la battuta del fondatore M5s: "Più espressivo un avatar"

“E’ più espressivo qui che dal vivo...”. Beppe Grillo scherza così quando, in uno stand dell’evento Idia sull’Intelligenza Artificiale promosso dal Movimento 5 stelle, vede l’avatar di Giuseppe Conte proiettato sugli schermi. Poi il cofondatore dice ai cronisti che lo incalzano sui suoi rapporti con il presidente del Movimento: “Conte va bene così, va bene in avatar e in tutte le sue progressioni di immagine”.

"Darò a Grillo un suggerimento comunicativo: gli dirò che quando va in Tv a parlare al grande pubblico conviene dire prima che si sta abbracciando il gusto del paradosso e dell'ironia, perché molti commentatori non lo hanno capito". Giuseppe Conte replica con questa battuta a chi gli chiede un commento al giudizio sui suoi confronti espresso nei giorni scorsi da Beppe Grillo in televisione.

Ma alla fine non c'è nessuna frizione tra Grillo e Conte. Il cofondatore e il presidente del M5s si sono incontrati questa sera all'evento sull'intelligenza artificiale patrocinato dal Movimento a Roma e si sono calorosamente salutati e abbracciati.