Coronavirus, Corrao si ribella ai 5S: "No al Mes, no a rischi per i cittadini"

CORONAVIRUS, CORRAO (5S): 'RISPONDEREMO AD ATTEGGIAMENTI PRESUNTUOSI SU MES'

"E' stato chiesto a tutte le forze della maggioranza di moderare i toni perché con una trattativa in corso è complicato. Purtroppo, da alcune forze di maggioranza c'è stato un atteggiamento di grande apertura dando quasi per scontato che il governo italiano dovesse accedere ai fondi del Mes, cosa che per noi non era accettabile. Questo è stato il grande tema in seno alla maggioranza. Se il Mes non è più quello per cui è stato costruito e non ci sono più rischi, allora il problema scompare, ma se da parte di qualcuno c'è quell'atteggiamento presuntuoso che ritiene che un meccanismo che ha fatto danni debba essere comunque attivato, allora è chiaro che noi rispondiamo". Così Ignazio CORRAO, europarlamentare M5S, ospite di 24 Mattino a Radio 24.

CORONAVIRUS, CORRAO (5S): 'CONFERMATE NEGATIVITA' MES, NO A RISCHI PER I CITTADINI'

"Non abbiamo, e non emerge neanche dal Consiglio di ieri, alcuna certezza che per tutta la durata dell'utilizzo del fondo salva Stati non ci sia una condizionalità esclusivamente legata alla spesa sanitaria, e in fase di restituzione si potrebbe andare a chiedere degli aggiustamenti". In questo momento "il meccanismo europeo di stabilità, che ieri è stato confermato dal consiglio europeo come uno dei tre strumenti utilizzabili dal 1 giugno, ha delle caratteristiche secondo il nostro punto di vista negative che noi non vorremmo far rischiare mai ai cittadini italiani". Così Ignazio CORRAO, europarlamentare M5S, ospite di 24 Mattino a Radio 24.