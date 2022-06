M5s, la rabbia di chi resta: "Grillo ci ha abbandonato. E' furioso con Conte"

M5s nella bufera. "Beppe ha lasciato le chiavi al primo che passava"

In casa M5s ci si lecca le ferite dopo la clamorosa scissione e l'abbandono in un colpo solo del ministro degli Esteri Di Maio e di altri 62 tra deputati e senatori. Sul banco degli imputati adesso, oltre al leader Conte, è salito anche Beppe Grillo nel processo interno che si è aperto dopo la clamorosa rottura. "Il signor Grillo non c’è, – assicura la domestica alla porta di casa – è in vacanza in Sardegna, non andrà a Roma, rimarrà in Toscana". La conferma di una decisione già presa nella serata della rottura, - si legge su Repubblica - il rinvio (salvo sorprese) dell’attesa visita a Roma del garante, arriverà in tarda mattinata. Troppo fresca la ferita, serve tempo. Ma basta la notizia, di fatto, per certificare una volta per tutte stati d’animo e posizioni. Da una parte il padre del Movimento, che viene raccontato "dispiaciuto" per l’addio di Luigi Di Maio ma anche "deluso e irritato" con entrambi i protagonisti dello strappo.

Dall’altra - prosegue Repubblica - il rimpianto trasversale di un intero partito, forse l’ultimo sentire ad accomunare ancora fuoriusciti e ortodossi, neo scissionisti e contiani. «Beppe, – si chiedono i più – perché ci hai abbandonato?". "È furioso con Conte, gli ha messo in mano il Movimento e in un anno guardate che casino", si assicura da una parte. "Andate a chiedere se si sono parlati, con Di Maio: il loro è un rapporto interrotto, non si sentono più», si azzarda dall’altra. Il sentimento nei confronti di Grillo, nel M5S, è infatti trasversale e mischia delusione e dispiacere. "Ha lasciato le chiavi di casa al primo che passava, e ci ha lasciato soli". Conte minimizza: "Beppe è umanamente dispiaciuto, ma sta dalla parte del Movimento".