Ius Scholae, M5S: "Si può costruire una maggioranza in Parlamento"

"Lo Ius Scholae è la proposta attorno alla quale si può costruire una maggioranza in Parlamento ed è da sempre ritenuta dal M5S la soluzione più sensata per garantire i diritti di cittadinanza alle seconde generazioni degli immigrati. È logico quindi che da parte nostra si debba dialogare con tutte le forze politiche che su questo tema così delicato e importante hanno posizioni comuni, compresa Forza Italia". Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, intervistato da Affaritaliani.it, commenta il rilancio di oggi di Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, sul tema della cittadinanza e dello Ius Scholae.



"Personalmente ritengo che si dovrebbe fare di più, parlando in modo scevro da ideologie anche di Ius Soli. Ma sono consapevole che su questa proposta è difficile, se non impossibile, trovare una maggioranza. È quindi giustissimo concentrarsi su una proposta seria e concreta di Ius Scholae, come ha detto il presidente Conte qualche giorno fa nella sua lettera al Corriere della Sera".