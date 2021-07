M5s, popolarità social: impietoso confronto Grillo-Conte. Stravince l'avvocato

M5s, popolarità social: confronto Grillo-Conte. Stravince l'avvocato

La guerra interna nel M5s per ora non ha nessun vincitore finale. La contesa tra Conte e Grillo continua, Di Maio e Fico cercano una difficile mediazione, ma ormai la rottura sembra insanabile e si andrà verso una scissione. Un dato interessante però - si legge sul Fatto Quotidiano - arriva da una ricerca effettuata dal sito specialistico Data Media Hub nell'ultima settimana. I numeri sui social non lasciano dubbi, la base sta tutta con Conte. In primis ci sono i numeri sui "seguaci", un buon indicatore per capire da che parte sta la Rete.

Negli ultimi sette giorni, - prosegue il Fatto - il trend è chiarissimo e sta tutto dalla parte dell’avvocato: da domenica 27 giugno, alla vigilia della conferenza stampa di Conte al Tempio di Adriano per lanciare la sfida a Grillo, i follower dell ’ex premier sono aumentati esponenzialmente facendo registrare un +2,2 mila (+0,05%) mentre, negli stessi giorni, i seguaci di Grillo sono crollati, ne ha persi 4,4 mila. Le reazioni social della base sono durissime nei confronti del fondatore: i suoi posthanno ricevuto 13 mila like a fronte di 49,9 mila commenti, di cui la stra grande maggioranza negativi. Quattro commenti su cinque non apprezzano la posizione di Grillo.