M5S, spallata a Draghi? Perde l'appoggio del centro. Ecco il dilemma di Conte

Con l’incoronazione di Giuseppe Conte alla guida del M5S, un nuovo leader politico è entrato sulla scena della politica italiana. Aveva già giocato un ruolo importante, ma ora è il leader di un partito che è al momento il partito di maggioranza relativa.



Tutto Conte avrebbe voluto, tranne che cedere lo scettro a Mario Draghi, ma è acqua passata. Ora, il suo problema è capitalizzare il risultato prima della scadenza naturale della legislatura. E qui sorgono i problemi: da un lato Conte mira ad occupare il centro che oggi è occupato da Draghi, dall’altro se spingerà per rompere con il nuovo presidente del Consiglio, proprio il centro gli si scaglierà contro. Questo è il dilemma di Conte.

Ne potrebbe uscire senza danni solo in un modo, facendo sì che Draghi accettasse di spostarsi al Quirinale. Ma il premier sarebbe disponibile a questo spostamento? Non lo sappiamo. Al momento, sappiamo solo che marcia dritto per la sua strada, ma dovrà fare i conti con un autunno molto caldo se l’esito della vaccinazione di massa si rivelasse in fallimento.

E in questo caso, Conte alla guida del partito di maggioranza relativa potrebbe anche osare l’impossibile.