M5s, Toninelli con 45mila voti diventa probiviro. Solo 11mila meno di Conte

M5s, il ritorno di Danilo Toninelli. Boom di voti, doppiato il secondo

Il M5s ha eletto il suo presidente. Il voto online espresso dagli iscritti ha confermato Giuseppe Conte alla guida, con il 94% di sì per la sua rielezione. L'ex premier, che correva da solo per il ruolo di leader, ha ottenuto 56mila preferenze. Ma c'è un dato che stupisce ancora di più. Un exploit - si legge sul Corriere della Sera - o forse un paradosso, quello del gregario che sfiora il leader. Tra le pieghe delle votazioni sulla leadership del Movimento spunta un protagonista inatteso: è Danilo Toninelli. L’ex ministro, volto storico di un M5s che ora punta su altre voci, è stato eletto nel collegio dei probiviri Cinque Stelle. Ma a stupire è il consenso che ha ricevuto.

Toninelli - prosegue il Corriere - ha ottenuto 44.427 preferenze, 11mila in meno di Giuseppe Conte. In sostanza 4 elettori su 5 che hanno confermato Conte hanno votato anche per Toninelli. L’ex ministro, però, a differenza del voto sul presidente, aveva altri cinque sfidanti. La ministra Fabiana Dadone, arrivata seconda, è stata quasi «doppiata»: ha preso 24.187 voti. La terza, Barbara Floridia, «solo» 14.227, praticamente meno di un terzo rispetto al senatore lombardo, di recente tornato alla ribalta per il suo Tg di controinformazione. "Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato, ha scritto Toninelli sui social. Il voto degli iscritti è il tratto che più di ogni altro ci caratterizza e anche stavolta ha dimostrato di che pasta è fatto il Movimento 5 Stelle".

