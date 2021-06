M5s: una donna fa litigare Conte, Grillo e Casaleggio: si chiama Nina Monti

Una donna divide il Movimento 5 Stelle e fa litigare Giuseppe Conte, Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Si chiama Nina Monti. Cantautrice, webmaster, attivista e giornalista, la Monti è stata definita “la nuova Casalina dei 5 Stelle”. O almeno questo vorrebbe il guru barbuto Grillo. Per tanti la Monti è da tenere d’occhio perché è diventata un personaggio centrale nello staff del comico genovese. E lui vorrebbe infilarla nel nuovo Movimento 5 Stelle - 2050 di Conte (ammeso che l'avvocato non se ne vada prima) per continuare ad avere un occhio e un orecchio dentro i pentastellati.

Come ha scritto La Stampa, infatti, è stata lei ad accompagnarlo in macchina davanti all’ambasciata cinese lo scorso 11 giugno, in occasione dell’ultimo incontro del Garante con Li Junhua, capo della diplomazia di Pechino in Italia, nel bel mezzo del G7 in Cornovaglia. Appuntamento – quello con la diplomazia cinese - disertato da Giuseppe Conte.

A Rocco Casalino Grillo la botta l'ha data qualche giorno fa a Montecitorio nello show che ha provocato lo strappo con l’ex premier. “Faccio comunicazione da una vita”, Rocco “deve parlare anche con me non solo con Conte”, ha sottolineato. Sì perché dopo i due anni e mezzo da portavoce dell’Avvocato del popolo, Casalino ormai è considerato un fedelissimo di Conte. Ed è proprio sulla comunicazione, oltre che sul ruolo di garante, che si sta consumando lo scontro fra Grillo e Conte. Nel nuovo statuto elaborato dall’ex premier Grillo non avrebbe più voce in capitolo.

In un’intervista del 2012 della politica italiana Nina Monti disse: “Credo che per ottenere un cambiamento si debba partire da una nuova mentalità, da un approccio alla vita con maggiore morale e rispetto. La mentalità italiana purtroppo è stata sempre legata ad una cultura individualistica, che tende a preservare i vantaggi di uno o gruppi di persone; spero si arrivi ad un rinnovato sentire sociale, per il bene comune e incondizionato di tutti”. Su LinkedIn figura come Deputy Editor presso Il Blog di Beppe Grillo.

Ma come detto è anche cantautrice. Fra i suoi brani spicca "Indignati ancora", titolo che contiene le parole d’ordine del Movimento. Due dischi nel 2010 e nel 2018. Figlia d'arte: papà Maurizio è stato cantante e paroliere per Patty Pravo contribuendo a grandi successi come "Per una bambola” e "Pazza idea". Pazza idea sì... come quella di credere che ci sia ancora futuro politico con Grillo.