M5S-Venezuela: nuovi guai dagli interrogatori del "Pollo" Carvajal

I magistrati milanesi a Madrid per ascoltare la verità dell'ex 007, detto "il Pollo"



La Procura di Milano nei giorni scorsi ha effettuato una missione in Spagna per interrogare l'ex generale venezuelano Hugo Armando Carvajal, detto “il Pollo”, sui presunti finanziamenti illeciti al Movimento 5 Stelle.

L'inchiesta origina dall'ipotesi che, ai tempi di Hugo Chávez, il partito fondato da Beppe Grillo abbia ricevuto finanziamenti irregolari, tramite vie diplomatiche.

In particolare, si parla di una valigetta contenente 3,5 milioni di euro che nel 2010 sarebbe arrivata ai grillini. Il M5S, è bene specificarlo, ha sempre smentito questa ipotesi.

Secondo quanto rivelato da El Confidencial nel corso degli interrogatori svoltisi a Madrid l’ex 007 - in attesa di estradizione verso gli USA - avrebbe confermato il passaggio di denaro dal Venezuela alle casse del M5S, rivelando inolte l'esistenza di ulteriori dazioni simili, in un flusso di denaro che sarebbe durato per diversi anni e con varie modalità.