"Ma quello dietro Meloni è l'Air Force Renzi". Marattin ci casca e mette like

La gaffe dei renziani sull'aereo che ha portato Meloni a Bali

Renziani scatenati sui social contro Meloni per la scelta dell'aereo che l'ha portata al G20 di Bali. Il primo tweet è partito dall'ex deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro che ha riportato l'immagine della premier con dietro il velivolo sul quale ha viaggiato verso l'Indonesia. “Tweet muto”, - si legge sul Fatto Quotidiano - si è limitato a scrivere D'Alessandro, lasciando che a parlare fossero le frasi del passato e le foto di oggi. Ma l'ex parlamentare, partito per attaccare Giorgia Meloni, si è ritrovato a combinare un pasticcio. Del quale non si è accorto neanche Luigi Marattin, senatore renziano e tra i più attivi pasdaran dell’ex presidente del Consiglio che ha subito messo un like al post.

L'ex parlamentare - prosegue il Fatto - ha twittato un collage di un vecchio post di Giorgia Meloni e una foto del suo arrivo al G20 di Bali. Come a dire: che incoerenza. Ma il velivolo costosissimo voluto dal leader di Italia Viva in realtà è stato dismesso e la presidente del Consiglio ha viaggiato su uno dei soliti Airbus A319 della Difesa. "Se vendessimo l’aereo (inutile) di Renzi per rimborsare i cittadini fregati dalle banche?”, scriveva su Facebook l’11 dicembre 2015 l’attuale presidente del Consiglio e lo ha riportato D'Alessandro nel tweet. Ma non era l'Air Force Renzi.