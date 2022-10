Macron incontra Meloni, l'Eliseo: "Vigileremo sull'Italia, giudizi sui fatti"

Macron, incontro con Meloni: "Rapporti Italia-Francia oltre le persone"

La prima giornata ufficiale di Giorgia Meloni da presidente del Consiglio si è conclusa con un vertice inatteso, la neo premier in tarda serata ha visto il presidente francese Emmanuel Macron, che si trovava a Roma. Il presidente francese si è "congratulato" con il nuovo capo del governo italiano, Giorgia Meloni, il colloquio tra i due è stato "pragmatico e costruttivo" ma anche "franco". Lo riferiscono fonti dell'Eliseo citate dall'agenzia francese AFP. "Giudicheremo dagli atti - hanno aggiunto le stesse fonti - in modo concreto. C'è vigilanza, c'è una esigenza da parte del Presidente della Repubblica. I rapporti tra Italia e Francia sono più importanti delle persone". Meloni avrebbe forse preferito che l'incontro rimanesse riservato, ha usato un ingresso secondario per entrare e uscire dall'hotel, ma è stato Macron a togliere ogni dubbio parlando all'Agi: "Ho incontrato Giorgia Meloni qui. Abbiamo preferito che questo incontro fosse informale, ma è importante nell'ambito dei rapporti tra Italia e Francia e per quanto riguarda l'Unione Europea".

Meloni gioca di rimessa. Prima di esprimersi, legge le parole di Macron e poi dice a sua volta: "Abbiamo discusso del caro energia e del sostegno all'Ucraina. Abbiamo parlato dei principali dossier Ue e c'è collaborazione sulle sfide comuni". Il comunicato finale di palazzo Chigi giunge a tarda ora: "Cordiale e proficuo confronto, di oltre un'ora, tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Nel corso del colloquio, seppur informale, sono stati discussi tutti i principiali dossier europei: la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all’Ucraina, la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori".