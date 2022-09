Elezioni, l'affondo finale di Meloni. "Presidenzialismo senza la sinistra"

Le parole di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi

"Se gli italiani ci daranno la maggioranaza faremo una riforma in senso presidenziale e saremo felici se la sinistra vorra' darci una mano a efficientare le nostre istituzioni, ma se gli italiani ci daranno i numeri noi lo faremo lo stesso". Lo ha detto Giorgia Meloni dal palco della manifestazione del centrodestra citando tra l'altro la "pessima riforma de l Titolo V" fatta dal centrosinistra.

Meloni: intellettuale d'oltralpe ci spiega democrazia - "La sinistra considera la democrazia un incidente della storia, il refrain e' non basta vincere le elezioni per avere il diritto di governare, hanno chiamato anche qualche intellettuale d'oltralpe per farci spiegare dal servizio pubblico che non sempre le scelte dei cittadini vanno rispettate, se sceglie il centrodestra. E' la loro idea di democrazia, se vinci le elezioni ma non sei del Pd non hai il diritto di governare, se perdi le elezioni e sei del Pd allora devi governare. Ma quell'Italia sta per finire". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra, in Piazza del Popolo a Roma.

Meloni: sinistra rabbiosa, ha paura di perdere potere - "Mentre noi parlavamo delle nostra priorita' loro parlavano solo di noi e tentavano di trascinarci in una lotta nel fango che e' il loro terreno piu' congeniale. Quando e' arrivata la democrazia la sinistra ha perso la testa" e' una sinistra "rabbiosa, violenta che ha il terrore di perdere il suo consolidato sistema di potere". Lo ha detto Giorgia Meloni dal palco della manifestazione del centrodestra a Piazza del Popolo.

CENTRODESTRA, SALVINI A PIAZZA DEL POPOLO TRA STOP AL CANONE E MESSAGGI PER L’ESTERO - “Voteranno gli italiani”, alla faccia di chi - all’estero - manda messaggi minacciosi contro il centrodestra.È uno dei passaggi del discorso di Matteo Salvini davanti a una piazza del Popolo gremita per la manifestazione della coalizione.Salvini è stato presentato con queste parole dallo speaker: “Ha guidato la coalizione alla conquista di roccaforti del centrosinistra affidandole al buongoverno del centrodestra.Ha bloccato la legge Fornero, ha introdotto la flat tax, è stato il Ministro dell’Interno più amato della storia italiana.Ha sempre seguito un principio: PRIMA GLI ITALIANI e per questo rischia fino a 15 anni di galera per aver difeso l’Italia e i suoi confini e per aver protetto in ogni modo la sicurezza dell’Italia.La sinistra lo vuole in carcere, ma lui non abbassa e non abbasserà mai la testa!”.Salvini ha affrontato il tema del caro bollette, insistendo con un intervento urgente per bloccare i rincari, e si è rivolto agli alleati per chiedere “la cancellazione del canone Rai”, un passaggio salutato dal boato della piazza e da centinaia di cartelli “stop canone”.“Governeremo insieme per cinque anni” ha garantito Salvini, che oltre ai cavalli di battaglia tradizionali (controllo dei confini, flat tax, quota41 per cancellare la Fornero, no alla droga, sì alla natalità) si è soffermato sulla politica internazionale confermando il sostegno a Benjamin Netanyahu e al governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis.Curiosità: a poca distanza da Piazza del Popolo, è spuntato un murale di Matteo Salvini in versione supereroe che difende i confini.

Berlusconi: imperativo categorico voto centrodestra per la libertà - "Noi vogliamo costruire un'Italia dove non ci siano giudici che usino il loro potere per colpire avversari politici, un'Italia in cui tutti possano godere pienamente di una vera e completa libertà". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, prendendo la parola in piazza del popolo a Roma in occasione della manifestazione di chiusura della campagna elettorale del centrodestra. "E' per tutti noi un imperativo categorico - ha aggiunto - esprimere il nostro voto, dare il nostro voto a una forza politica del centrodestra. Il centrodestra è l'unica forza politica in grado di garantirci un futuro di più giustizia, più benessere, più sicurezza, di piena e completa libertà. Diciamo tutti insieme viva Giorgia, viva i Fratelli d'Italia, viva Matteo, viva la Lega, viva Forza Italia, viva la libertà", ha concluso Berlusconi.