Manovra da 20 mld. Asse Chigi-Mef. Cuneo fiscale, pensioni... Anticipazione

Manovra "prudente". Asse Meloni-Giorgetti

Una manovra quella per il 2024 all'insegna della prudenza. E' l'asse tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a dettare la linea al governo e alla maggioranza. La Legge di Bilancio, ancora tutta da scrivere, non dovrebbe superare i 20 miliardi di euro e, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, dovrebbe essere abbastanza semplice e senza grandi colpi di scena o interventi rivoluzionari.

Il primo punto sarà certamente la conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro all'anno che costa circa 8 miliardi di euro. Si tratta di un impegno che la presidente del Consiglio ha preso ed è anche condiviso da tutte le forze di Centrodestra. Sul fronte della pensioni, invece, verrà confermata Quota 103 mentre per Quota 41 per tutti l'obiettivo resta quello di introdurla entro la fine della legislatura, ma al momento non ci sono le risorse.

Ci sarà anche, probabilmente, un piccolo aumento, ulteriore, delle pensioni minime (cavallo di battaglia di Forza Italia) anche se certamente non si arriverà ai 1.000 euro al mese per tutti come chiedeva Silvio Berlusconi (anche se resta un obiettivo entro la legislatura). Per quanto riguarda l'indicizzazione delle pensioni al costo della vita, quindi all'inflazione, verrà confermata soltanto per quelle medio-basse al 100% (probabilmente fino a 2.000-2.500 euro al mese) mentre per quelle più alte l'aumento sarà ridimensionato per evitare di far esplodere i costi.

Altro punto della manovra per il prossimo anno - sempre secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - saranno gli sgravi fiscali per i neo-assunti, in particolare giovani e donne e soprattutto nel Mezzogiorno, sempre per mettere al centro il lavoro come alternativa - stando alle parole degli esponenti della maggioranza - all'assistenzialismo del reddito di cittadinanza difeso dal Movimento 5 Stelle ma anche dal Pd.