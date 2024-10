Manovra, Cattaneo (FI): "Giorgetti 'cattivo'? Dobbiamo tagliare le spese improduttive"

"Da liberale credo che ci siano margini per razionalizzare tante voci di spesa"



"Prima di chiedere un solo euro agli italiani come nuove tasse o nuovi sacrifici abbiano il dovere di domandarci se ogni singolo euro che mettiamo sulla spesa pubblica sia speso in maniera giusta, efficiente ed efficace". Con queste parole Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda Forza Italia condivida l'approccio del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla Legge di Bilancio ("Tagliate le spese o farò la parte del cattivo”).



"Da liberale credo che ci siano margini per razionalizzare tante voci di spesa e ritengo che oggi si parli troppo poco di taglio alle spese improduttive. Dobbiamo e possiamo farlo", conclude Cattaneo.