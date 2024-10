Giorgetti giura: "Non ci saranno più tasse". Ma ordina a Ministeri ed Enti: "Tagliate altrimenti..."

Manovra: Giorgetti, 'non ci saranno più tasse'

''Sicuramente non ci saranno più tasse. Il cuneo fiscale diventerà strutturale''. Lo sottolinea il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della 'Festa del Foglio' a Firenze.

Manovra: Giorgetti, 'tagli per ministeri ed enti'

''Il sacrificio vuol dire che alcune spese vanno tagliate per ministeri ed enti pubblici. Dovremo rinunciare a qualche programma che non dà utilità e tagliare le spese inutili. Se non lo faranno, il ministro che deve fare la parte del cattivo lo farà''. Lo sottolinea il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della 'Festa del Foglio' a Firenze.

Ue: Giorgetti, 'governance non è più confacente, Europa deve fare delle scelte'

''Draghi ha messo il dito nella piaga. L'Europa si è allargata fino ad arrivare a 27 Paesi, è chiaro che il sistema di governance non è più confacente. L'Europa deve fare delle scelte''. Lo sottolinea il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della 'Festa del Foglio' a Firenze.

Governo: Giorgetti scherza, 'l'Atalanta è il nostro modello, ora gioca pure in Champions'

''C'è un squadra di calcio che può somigliare a questo governo?' chiede il direttore del 'Il Foglio', Claudio Cerasa al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. ''Se dovessi dire una squadra, direi l'Atalanta, perchè è gestita bene -sorride Giorgetti alla festa del quotidiano, in corso a Firenze - punta sul settore giovanile, navigava sempre a mezza classifica e che incredibilmente con questo tipo di 'politica' ha vinto pure l'Europa League e adesso gioca pure in Champions League. Il mio modello di riferimento è questo qui''.

Manovra: Giorgetti, 'incentivi fiscali per chi vuole restare al lavoro invece di andare in pensione'

''Ci stiamo muovendo per incentivi fiscali a chi vuole restare al lavoro. Ci sono persone che preferiscono lavorare che andare in pensione'. Lo sottolinea il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della 'Festa del Foglio' a Firenze.

Manovra: Giorgetti, 'debito pesa su tutti gli italiani'

''Gli interessi sul debito pesano su tutti gli italiani e le imprese e noi dobbiamo cercare di abbassare il debito''. Lo sottolinea il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della 'Festa del Foglio' a Firenze.