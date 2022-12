Manovra, il ministro Lollobrigida: "Macché pasticciata, è per l'equità"

Manovra, il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida: "Meloni e la maggioranza l'hanno voluta politica"

"La manovra? Per la prima volta si è votato d'estate. C'era tempo solo per approvare ciò che era stato preparato. Ma Meloni e la maggioranza hanno voluto una manovra politica. Da ministro dell'Agricoltura direi che seppure in carestia e con tanta grandine, ha permesso di seminare l'Italia del futuro". Così Francesco Lollobrigida, in una intervista al Corriere della Sera.

"In un'ora e mezzo il Cdm l'ha approvata all'unanimità - ha detto ancora - Poi in Parlamento c'è stato dibattito. Questo non è un'anomalia, ma la democrazia". Per l'opposizione è pasticciata, gli viene sottolineato: "La strategia era nel programma: far crescere la ricchezza per poterla redistribuire. Abbiamo iniziato ad agire in favore dell'equità. Continueremo".

Il Reddito di cittadinanza tolto al primo rifiuto? Per il M5s viola la dignità del lavoro: "Mio nonno era un piccolo imprenditore in Eritrea - risponde il ministro - Fu costretto, come tanti italiani a venir via. Fece di tutto per mantenere la famiglia. Mi ha insegnato che la dignità è nel lavoro". Rispetto alle accuse dei Verdi di dare il via alla caccia al cinghiale in città e nei parchi, Lollobrigida replica: "Cercano di riparare ai danni mediatici del caso Soumahoro. Ma in città e nei parchi non si potrà mai cacciare. Ma procedere ad abbattimenti selettivi come già avviene ora".