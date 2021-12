Manovra, pioggia di emendamenti "magna magna". Dalle ostriche alla pappa reale

Manovra, tagli dell'Iva su ostriche, pappa reale e preservativi

Il governo ha approvato la legge di Bilancio, ma adesso l'ostacolo più duro è far passare la Manovra in Parlamento. Il Senato è infatti alle prese con migliaia di emendamenti presentati dai partiti, con richieste di modifiche e stanziamento di fondi di ogni tipo. Dalle ostriche alla pappa reale - si legge sulla Stampa - fino ai profilattici. I senatori si sono scatenati. È il classico assalto alla diligenza che ogni anno contraddistingue la politica italiana sotto Natale. Pentastellati e leghisti hanno depositato in commissione al Senato rispettivamente 988 e 976 emendamenti, poco più del Pd che si è attestato a quota 865.

Nel gran calderone delle richieste - prosegue la Stampa - il senatore del Carroccio Gian Maria Bergesio invita ad abbassare l’Iva sulle ostriche portandola dal 22 al 10%, non proprio uno di quei beni di prima necessità. Giampaolo Vallardi, invece, la vorrebbe abbassare sulla pappa reale. L’Iva è uno dei temi preferiti anche dei 5 stelle: un emendamento a prima firma Marinello e Santangelo punta sull’imposta agevolata al 10% per i profilattici maschili e femminili. La quantità di temi sul tavolo lasciano attonito Francesco Boccia del Pd, ex presidente della commissione Bilancio alla Camera e soprattutto “padre” della riforma della manovra. "Me l’hanno massacrata...", ammette.

