Manovra, Forza Italia rilancia su Affaritaliani.it: "Tagliare di due punti l’aliquota per i redditi almeno fino a 50 mila euro"

"Nel 2025 occorrerà individuare le procedure per rendere stabile il taglio dell’Irpef per i cittadini con redditi medi"



"La riduzione della pressione fiscale anche ai redditi medi è l’obiettivo di Forza Italia", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo azzurro alla Camera Paolo Barelli, parlando della Legge di Bilancio all'esame di Montecitorio. "Per questo, dopo aver già previsto nel testo della manovra il taglio del cuneo fiscale per i redditi bassi e l’accorpamento dei primi 3 scaglioni Irpef, tagliare di due punti l’aliquota fiscale per i redditi fino a 50 mila euro - vorremmo fino a 60 mila - rimane per Forza Italia un obiettivo primario".



"Per questo abbiamo chiesto la proroga dei termini del concordato fiscale al fine di garantire le somme necessarie per raggiungere tale obiettivo. Nel 2025 occorrerà individuare le procedure per rendere stabile il taglio dell’Irpef per i cittadini con redditi medi che rappresentano la forza trainante del nostro Paese", conclude il presidente dei deputati di Forza Italia Barelli.



Leggi anche/ Effetto Trump sull'Ucraina, gli italiani: ora stop all'invio di armi a Zelensky. E Putin non è un nostro nemico - Affaritaliani.it