Maraio (PSI): "Con la Schlein un argine contro i sovranisti come in Spagna"

"Le frasi di La Russa su Via Rasella? Non sono state una sgrammaticatura istituzionale come dice la premier ma un goffo tentativo di riscrivere la storia". Enzo Maraio, segretario dal 2019 del Partito Socialista Italiano, racconta ad Affaritaliani.it la sua visione di progressismo e la speranza di una svolta con Elly Schlein dopo la "batosta" delle ultime elezioni politiche.

Maraio, alle ultime elezioni il PSI si è alleato con il PD, e lei spese parole di grande apprezzamento nei confronti dell’allora segretario Enrico Letta. Come cambierà il rapporto tra i partiti dopo l’elezione di Elly Schlein alla guida del Partito Democratico?

Letta ha saputo guidare il Partito Democratico in un momento delicato di grande difficoltà, con equilibrio e responsabilità, in una fase in cui i partiti di sovranisti di destra erano in ascesa in tutta Europa. Elly Schlein ha avviato una stagione di rinnovamento nella politica italiana ma ha anche gettato le basi per aprire una fase di collaborazione tra le varie tradizioni interne al Pd: considero questi due fattori molto importanti e l’effetto nei sondaggi inizia a vedersi. Elly sa che per essere competitivi e vincere le elezioni deve costruire attorno a se un movimento plurale ed inclusivo, che condivida con gli altri partiti e movimenti temi non più rinviabili come la lotta al lavoro precario, l’affermazione di scuola e sanità pubblica e dei diritti sociali accanto a quelli civili, perché l’opposizione tout court non basta più mentre c’è un governo di destra-centro che si rafforza e che ha lasciato indietro i più deboli. I socialisti hanno intrapreso un percorso di costruzione di un’area riformista socialista che ‘copra’ quello spazio politico che oggi è carente nella sinistra italiana. Con gli Stati Generali del socialismo italiano intendiamo affermare le politiche socialdemocratiche che nel nostro paese sono mancate negli ultimi anni e che avrebbero invece arginato l’ascesa dei sovranisti, come è successo nella Spagna socialista di Sanchez. E’ il nostro contributo a quell’area plurale di cui c’è urgente bisogno per affrontare le sfide della complessità.