Rai, lo stallo in Vigilanza fa gongolare la Lega. Marano presidente temporaneo ma operativo

Vigilanza Rai, insolito ostruzionismo "di maggioranza"



La Vigilanza Rai è ufficialmente chiusa per stallo. Da questa mattina è iniziato l'insolito ostruzionismo "di maggioranza". E la presidente grillina, Barbara Floridia, si è ritrovata a recitare il ruolo di presidente senza scettro e senza numeri.

Il Centrodestra ha infatti deciso di disertare la seduta mattutina (e così dovrebbe fare anche per le prossime), facendo mancare il numero legale e quindi la validità della seduta. In questo modo non si potranno nemmeno indire le votazioni per il presidente.



Il vertice in pectore, Simona Agnes, non gode infatti del sostegno delle opposizioni e senza qualche voto strappato a PD, M5S o dalle altre minoranze, è impossibile raggiungere i 2/3 dei consensi necessari. Se deve essere braccio di ferro (come sta avvenendo per la Consulta), che scontro sia.

Chi ci guadagna? Mentre la Vigilanza è sotto scacco, il cda è pienamente operativo. Con tanto di presidenza temporanea. Quella del leghista Antonio Marano, che la macchina la conosce e la sa guidare molto bene.