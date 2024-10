Rai, ancora un rinvio su Agnes: la maggioranza non va in commissione Vigilanza e salta la plenaria

Rai, la maggioranza non va in commissione vigilanza: salta la plenaria

Nulla di fatto nella riunione della Vigilanza chiamata questa mattina a decidere sulla data della votazione per la ratifica di Simona Agnes a presidente della Rai. Il centrodestra ha infatti deciso di non partecipare ai lavori della commissione, facendo mancare il numero legale. Il Pd, con il capogruppo in Commissione Stefano Graziano parla di "fatto molto grave" perché "non è mai successo in precedenza che non si procedesse a un atto dovuto". "C'è la volontà di bloccare la Vigilanza Rai, sottolinea Graziano, lo avevamo detto, e siamo stati facili profeti, che bisognava prima procedere alla riforma della legge e poi alla nomina del cda".