Marina Berlusconi parla da politica: "Euroscettici? Spero perdano le elezioni"

Marina Berlusconi e quel discorso da leader di partito in difesa dell'Europa

Marina Berlusconi fa un discorso marcatamente politico in occasione della presentazione del biopic su Ennio Doris, il fondatore di Mediolanum, prodotto da Medusa: "C’è anche domani", titolo in assonanza al film della Cortellesi. "Il futuro di Forza Italia - dice Marina e lo riporta Repubblica - se lo sta costruendo Forza Italia e anche bene, guardate i sondaggi", spiega ai cronisti che la fermano prima di entrare. "Tutti sondaggi molto positivi e di questo sono molto contenta. Credo che abbia molto senso e che sia giusto votare per Forza Italia che è un partito che nell’Europa crede per davvero e che ha l’Europa nel suo dna. Vista la situazione di tutto abbiamo bisogno meno che di un’Europa fragile. Mi auguro che non facciano un buon risultato, che non crescano o crescano poco i partiti euroscettici".

Infatti continua: "Bisogna sempre ricordare che Forza Italia è l’unico partito che fa parte della grande famiglia del Partito popolare europeo. E che nel nuovo Parlamento europeo continuerà ad avere un ruolo da protagonista: sarà il primo partito. Votare per Forza Italia significa votare per chi avrà un ruolo da protagonista e sarà nella cabina di regia e non per chi avrà un ruolo da comparsa". Ma Paolo Berlusconi chiude all'ipotesi di un ritorno in politica di qualche membro della famiglia Berlusconi: "Se seguo la politica? Cerco di starne lontano, perché come famiglia abbiamo già dato".