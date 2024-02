Marine Le Pen resta con Salvini. Nessun passaggio in ECR con Meloni

Marine Le Pen si prepara a fare il pieno di voti superando nettamente En Marche! del presidente Emmanuel Macron

Il Rassemblement National di Marine Le Pen lascerà il gruppo della Lega al Parlamento europeo, Identità e Democrazia, per entrare nei Conservatori e Riformisti (ECR) di Giorgia Meloni? "La notizia è priva di ogni fondamento", spiegano fonti leghiste ai massimi livelli. Non esiste, in sostanza quello che ha scritto il Corriere della Sera nel weekend non sta né in cielo né in terra. Il rapporto tra il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e la leader della destra francese è più saldo che mai. In Francia, alle prossime elezioni europee, Marine si prepara a fare il pieno di voti superando nettamente En Marche! del presidente Emmanuel Macron. E in Italia la Lega viene data in crescita rispetto alle elezioni politiche del 2022.



Stando a tutte le rilevazioni sul voto dell'8-9 giugno, il gruppo Salvini-Le Pen avrà più eurodeputati di quello di Meloni, nonostante il probabile ingresso del partito ungherese del primo ministro Orban in ECR. Il rapporto tra Salvini e Le Pen è fortissimo. Un rapporto politico e un'amicizia vera. Che puntano a modificare gli equilibri dell'Unione europea e spedire la sinistra all'opposizione con una maggioranza di Centrodestra. Poi se Forza Italia e Fratelli d'Italia sceglieranno i liberali di Macron o addirittura la sinistra del Pd e di Elly Schlein si assumeranno le loro responsabilità di aver spaccato il Centrodestra continuando con una politica che sta producendo solo danni (come dimostrano le manifestazioni degli agricoltori).