Marmolada, Draghi: "Dramma imprevedibile. Causa? Deterioramento dell'ambiente"

Marmolada, Draghi: "Importante essere venuti qui"

"Bisogna prendere dei provvedimenti affinche' quanto accaduto sulla Marmolada non accada piu' in Italia". Lo ha affermato il premier Mario Draghi parlando a Canazei dopo la tragedia del ghiacciaio della Marmolada.

Marmolada, Draghi: Italia piange vittime - "Oggi l'Italia piange queste vittime e tutti gli italiani si stringono con affetto". Lo ha detto a Canazei il premier Maripo Draghi. "Questo e' un dramma - ha dichiarato, commosso - che certamente ha delle imprevedibilita', ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e dalla situazione climatica. Il Governo deve riflettere su quanto accaduto e prendere provvedimenti perche' quanto accaduto abbia una bassissima probabilita' di succedere e anzi venga evitato", ha concluso Draghi.



Marmolada, Draghi: importante essere venuti qui - "Oggi sono qui a Canazei per rendermi conto di persona di quel che e' successo e, vi assicuro, e' molto importante essere venuti". Lo ha sottolineato il premier Draghi, in visita al luogo della tragedia della Marmolada. "Abbiamo fatto un punto tecnico operativo - ha aggiunto - con tutti quelli che hanno collaborato alle operazioni, ma soprattutto sono qui per esprimere la piu' sincera affettuosa accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi e dei feriti, e alle comunita' che sono state colpite da questa tragedia, Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo giorno e mezzo".