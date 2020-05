Mastella: “Finirà a tarallucci e vino ma Bonafede va preso a calci in c..”

“In un paese civile, negli Stati Uniti o in Inghilterra un ministro come lui si sarebbe dimesso, come minimo. Avrebbe dato lui stesso le dimissioni. Evidentemente non siamo un paese civile. Un ministro come lui andrebbe preso a calci in culo e mandato via", così Clemente Mastella nel corso della trasmissione Lombardia Nera in onda su Antenna 3.

"Uno cosi, con quello che ha fatto - prosegue l'ex ministro - evidente che è un incapace: mai vista una approssimazione e un dilettantismo di questo tipo. Ho parlato bene di altri ministri di questo Governo, non ho pregiudizi, ma fare il ministro della giustizia come si dice dalle mie parti non è cosa sua". Il sindaco di Benevento assicura: "Vi dico io come finisce la mozione di sfiducia di domani, finirà a tarallucci e vino. Non cade il Governo, se dovesse cadere non intervistatemi più perché significa che non capisco più un cavolo e che ho perso la mia esperienza politica”.