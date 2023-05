"Maternità surrogata reato a giugno". La promessa di FdI. La maggioranza corre

Maternità surrogata, la promessa di FdI: "Sarà reato a giugno"



"Non riusciremo ad approvarla mercoledì, in un giorno, ma entro giugno la maternità surrogata come reato universale sarà legge". Carolina Varchi, la deputata di Fratelli d'Italia e portabandiera della proposta della destra contro la gestazione per altri, già vietata in Italia, ma le cui pene saranno estese, stringe i tempi. Dopodomani in commissione Giustizia della Camera, comincia la battaglia. La maggioranza ha dunque deciso di accelerare su questo tema mentre le opposizioni non sono coese e hanno posizioni differenziate tra loro.

"Non sono d'accordo sulla procedura dell'utero in affitto, anche perché molte volte le donne si trovano costrette a farlo e la parola costrizione equivale assolutamente alla parola necessità, quindi ci si potrebbe trovare di fronte ad una forzatura che può essere collegata ad una situazione di indigenza economica. Nel nostro Paese questa pratica è un reato, in commissione giustizia si sta affrontando la discussione sulla proposta di legge, che sostanzialmente va a inasprire le pene, da 1 a 3 anni con una multa che va da 600 a un milione di euro, anche per un italiano che lo commette all'estero".

Lo ha detto la deputata FI Patrizia Marrocco, a Superpartes. "Ci sono pseudo agenzie o società di vendita su catalogo di bambini - riprende - in cui si paragona il figlio ad un prodotto con scadenza, addirittura se entro due anni il bambino muore - afferma ancora la parlamentare - la coppia può ricominciare l'iter gratuitamente. Un bambino ha il diritto ad avere dei genitori, deve essere il soggetto del nostro amore, non l'oggetto. Dunque, perché non l'adozione anziché la maternità surrogata? L'adozione è un percorso bellissimo e giusto ma le procedure vanno snellite e lo dico da persona consapevole".