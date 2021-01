Mattarella al bivio, con il no M5s a Renzi il Conte ter naufraga e c'è il voto

La crisi di governo si complica dopo le consultazioni al Quirinale. Mattarella ha preso atto delle difficoltà nel rimettere insieme i duellanti Conte e Renzi e il mandato esplorativo al premier uscente adesso rischia di non essere più un'opzione sul tavolo. Ora il capo dello Stato - si legge sul Corriere della Sera - si trova davanti a due ipotesi di lavoro. Entrambe irte di incognite. La prima è di affidare un incarico «esplorativo» a una figura che non sia direttamente interessata a formare il governo. Ciò che escluderebbe a priori Conte, come qualcuno ha subito almanaccato, anche perché, dopo una lunga fase di incomunicabilità, sta soltanto adesso cominciando a ristabilire i contatti con il senatore fiorentino. Per questo ruolO circola il nome di Roberto Fico, che già nell’estate 2019 tentò di verificare le chance di mettere insieme il Pd e il Movimento 5 Stelle, all’epoca assolutamente incompatibili. Non vanno però escluse a priori altre persone in grado di garantire capacità di mediazione, neutralità e autorevolezza (e a tale proposito circola pure il nome di Luciana Lamorgese).

Ma tutto - prosegue il Corriere - dipenderà dalla reazione degli altri partner della vecchia maggioranza, e in particolare dei 5 Stelle, finora tutt’altro che univoci a questo proposito, a far cadere i veti ruvidamente espressi contro Italia viva negli ultimi giorni. Insomma: se non ci sarà un esplicito armistizio tra i quattro alleati, un’«esplorazione» non avrebbe senso. E si passerebbe di corsa alla seconda ipotesi sul tavolo del presidente: riaprire le consultazioni per capire se esista lo spazio almeno per un governo «istituzionale » non meglio precisato, dunque non necessariamente nella formula battezzata «Ursula ». Se neppure quello scenario potrà materializzarsi, resteranno unicamente le urne.