Azione e +Europa: sosterremo Draghi. Orlando: inverosimile alleanza con Cdx

Crisi: Orlando, indicazione nomi non sciolgono nodi politici

"A differenza di Renzi ho un problema: milito in un partito che assume le sue decisioni discutendo, quindi se ne parlera' negli organi del partito. Raccogliendo la spinta del capo dello Stato, bisogna riconoscere che i nodi politici non sono sciolti con l'indicazione del nome". Lo ha detto il vice segretario del Pd, Andrea Orlando, a Cartabianca, su Rai 3.

GOVERNO: ORLANDO, 'INVEROSIMILE ALLEANZA CON CENTRODESTRA'

"Dopo questo fallimento, è del tutto inverosimile fare un'alleanza con forze politiche da cui ci dividono distanze ancora più grandi: ci pensate un tavolo con Salvini e Meloni? Berlusconi? E' andato al Quirinale con Lega e FdI". Lo dice Andrea Orlando a Cartabianca su Rai3.

Crisi, Bonaccini: Speravo non finisse così, per fortuna c'è Mattarella

"Speravo che non andasse a finire così. Devo dire per fortuna che c'è Sergio Mattarella che ancora oggi sta dando una lezione a tutti". Lo dice a Cartabianca su Rai3 Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna.

Crisi: Calenda, scelta Draghi la migliore possibile

"La scelta di Mario Draghi e' la migliore possibile". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a DiMartedi su La7.

Crisi: Della Vedova, +Europa pronta a sostenere Draghi

"Ringraziamo il Presidente Mattarella per la pazienza, la saggezza e la determinazione. Siamo pronti a sostenere Mario Draghi, la persona con la necessaria dote di autorevolezza e competenza per guidare l'Italia in questa fase di crisi sanitaria ed economica senza precedenti e in un momento in cui si gioca il destino dell'Italia in Europa con le risorse del Next Generation Eu". Lo dichiara il segretario di Piu' Europa, Benedetto Della Vedova.