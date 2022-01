Quirinale, Mattarella ribadisce il no al bis. Schiaffo al Pd e al M5S

Mattarella: "Sono sicuro che anche con il mio successore ci sarà la stessa professionalità"



Sergio Mattarella umilia M5S e Pd. Il Presidente uscente, salutando i giornalisti, ribadisce in modo categorico che non ci sarà alcun bis, nonostante l'inutile pressing dei pentastellati al quale si è accodato Enrico Letta.

LE PAROLE DI MATTARELLA - "Vi ringrazio per la professionalità con la quale mi avete seguito in questi sette anni. Sono sicuro che anche con il mio successore ci sarà la stessa professionalità". Con queste parole Sergio Mattarella ha salutato i 'quirinalisti' accreditati al Quirinale (i giornalisti che seguono il presidente della Repubblica, ndr.) e Rai Quirinale. Si è trattato di un breve incontro informale alla fine del suo mandato, di una visita di saluto ai giornalisti che lo hanno seguito più da vicino in questi sette anni da presidente della Repubblica.