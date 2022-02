Bollette, Salvini: "Cercare più gas e sì al nucleare di ultima generazione"

Bollette, Salvini: "Nel 2022 il costo delle bollette sarà di almeno 20 miliardi in più rispetto all'anno passato"



"Ringraziamo il presidente Draghi per aver dato ragione alla Lega che, da mesi e da sola, chiedeva un decreto da almeno 5 miliardi per aiutare famiglie, artigiani, commercianti e imprenditori a pagare le bollette di luce e gas, più che raddoppiate", afferma ad Affaritaliani.it Matteo Salvini.



"Se i prezzi dell'energia non scenderanno, nel 2022 il costo delle bollette sarà di almeno 20 miliardi in più rispetto all'anno passato, quindi bisogna prepararsi ad un intervento importante. Non solo economico però, ma anche strategico: occorre che l’Italia produca, cerchi, estragga, importi e conservi più gas, oltre che a partecipare alla ricerca sul nucleare di ultima generazione che sta dando risultati eccezionali. È il momento del coraggio e dei Sì, non dei No immotivati", sottolinea il segretario della Lega.



