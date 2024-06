Maturità, seconda prova via: Platone al Classico, Matematica allo Scientifico

Al via oggi per oltre 526 mila studenti la seconda prova scritta degli esami di Stato. La prova riguarda le discipline caratterizzanti i singoli corsi di studio ed è quindi diversa per ogni indirizzo: greco per il liceo classico; matematica per il liceo scientifico; scienze umane per il liceo delle scienze umane; lingua straniera per il liceo linguistico; teoria, analisi e composizione per il liceo musicale; Discipline progettuali riferite ai singoli indirizzi per il liceo artistico.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, la prova vertera' su: economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" (Economia aziendale e Geo-politica nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing") e discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo; topografia per l'indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio"; Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni"; Progettazione multimediale nell'indirizzo "Grafica e comunicazione"; Trasformazione dei prodotti per l'articolazione "Produzioni e trasformazioni" degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l'articolazione "Viticoltura ed enologia").

Secondo le prime indiscrezioni su siti on line e social, è Platone l'autore scelto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la versione di Greco al Liceo Classico (confermando così il "toto tracce" dei giorni scorsi), con un testo tratto dall'opera "Minosse o della legge". Il punteggio massimo previsto per il secondo scritto è 20 punti.