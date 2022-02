Medici militari, bocciato rinnovo: "Altra occasione persa per governo Draghi"

FdI chiede la proroga di medici e infermieri dell'esercito, il Governo boccia la proposta

“Se da una parte, come in Sardegna, i progressisti e la sinistra invocano i medici dell'Esercito, in Parlamento il Governo e la maggioranza che lo sostiene bocciano nuovamente la proroga a fine anno di medici e infermieri, assunti dalla Difesa e tutt'ora impiegati in giro per l'Italia", dichiara Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI in Commissione Difesa, firmatario dell'emendamento bocciato in Commissione durante l'esame del milleproroghe.

“Ho presentato più di un atto parlamentare per la proroga, finalizzata inoltre alla collaborazione con gli ospedali e la sanità territoriale più in difficoltà. Ancora una volta, le speranze di questo personale medico e non, che ha scelto la divisa, sono state tradite. Ora rimane per loro solo la riforma della legge 244 in discussione alla Camera a fine mese", conclude Deidda

Green Pass, Deidda: "Sardi discriminati, Speranza riferisca in Aula"

"Molti cittadini della Sardegna che si trovano nella penisola hanno molte difficoltà a tornare nella propria città di residenza a causa dei controlli farraginosi riguardanti i green pass. Non si tratta di cittadini no vax, ma di persone vaccinate anche con tre dosi costrette paradossalmente a tornare in Sardegna passando per l'estero, con una nave diretta dalla Spagna o con voli dall'Ungheria e da Bruxelles.

Siamo di fronte all'ennesimo disservizio causato dalle politiche scellerate di questo governo. Chiediamo che il ministro Speranza venga a riferire in Aula per rispondere agli appelli degli amministratori locali sardi, di qualunque partito, e dei cittadini isolani vittime di una discriminazione". Così in Aula il deputato sardo di Fratelli d'Italia, Salvatore Deidda.