Meloni a Kiev vs Macron-Scholz, così Giorgia spariglia l’asse geopolitico Ue

Guerra Ucraina, il viaggio di Meloni a Kiev e lo scacchiere internazionale. Analisi

Il viaggio a sorpresa di Biden a Kiev proprio in concomitanza con la prevista missione della Meloni in terra ucraina, rappresenta chiaramente una semplice coincidenza, malgrado i tentativi disperati delle rispettive di diplomazie (magari anche con l’aiuto del fedele alleato polacco) di far incontrare i due.

Ma il fatto invece che sia Biden che la Meloni si siano recati in visita a Varsavia rappresenta, in un certo senso, un cambio di paradigma negli equilibri europei che si sta verificando dopo lo scoppio del conflitto ucraino di un anno fa. Già da prima dello scoppio del conflitto in Ucraina gli Usa avevano instaurato con la Polonia in particolare (ma anche con altri paesi dell’est europa) una relazione molto stretta, proprio in chiave anti russa.