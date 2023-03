Meloni: "Ahò, ma come t'è venuto in mente de cantà la canzone su una affogata"

Meloni al compleanno di Salvini, ironia social sulla festa di 50 anni del leghista

Ecco la nuova vignetta del saggio Yogananda Paramahansa per affaritaliani.it sulle polemiche scoppiate intorno alla feste a sorpresa di Matteo Salvini, alla quale erano presenti anche la premier Meloni e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Nella foto lo scambio ironico di battute tra Giorgia e Matteo. Meloni: "Ahò, ma come t'è venuto in mente de facce cantà proprio quella canzone di De Andrè su una affogata..." Salvini: "Me sa che c'hai ragione...".