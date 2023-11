Meloni al Senato: "Record occupazione femminile? Mi rende più fiera" - VIDEO

Meloni al Senato per il question time- GUARDA IL VIDEO

La premier Giorgia Meloni torna in Senato per il question time, rispondendo a nove interrogazioni presentate da esponenti dell’opposizione e della maggioranza. Le interrogazioni a risposta immediata riguardano questi temi: occupazione femminile e natalità, statuti delle autonomie speciali, crescita economica e politiche congiunturali, eventi climatici estremi e messa in sicurezza del territorio, sostegno a lavoratori e famiglie, conflitto in Ucraina e altre crisi internazionali, sicurezza urbana, pensioni, protocollo d'intesa con l'Albania sull'immigrazione.

Meloni: "Col nostro esecutivo cresce la fiiducia nei mercati e lo spread cala"

''E' sotto l'occhio di tutti come in questi mesi sia cresciuta la fiducia, per esempio, degli investitori e dei mercati. Penso alla promozione di 4 agenzie di rating che di solito non sono buone su queste materie. Penso al fatto che le famiglie comprino volentieri i titoli dio Stato, allo spread che è ai minimi, alla borsa italiana che cresca più delle altre borse. Sono dati che dicono qualcosa in più rispetto alle valutazioni legittime dell'opposizione''. Lo ha detto Giorgia Meloni al premier time del Senato, replicando a Matteo Renzi.

Meloni: "Pnrr? Nessun ritardo. Tradita l'opposizione che tifa contro"

Sul Pnrr “non c’è alcun ritardo. Abbiamo cercato di fare in modo che le risorse non andassero perse. La speranza di una certa opposizione che ha tifato contro l'Italia sperando che le rate non fossero pagate è stata tradita". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al premier time al Senato.

Ucraina, Meloni: "Confermo sostegno per una pace giusta"

"Ho ribadito che noi siamo al fianco dell’Ucraina. Ho detto che cerchiamo una pace giusta, che siamo pronti a fare le nostre proposte quando dovessero esserci i margini per una pace giusta. Ma per arrivare ad un’azione di questo tipo l’unico modo è mantenere l’equilibrio tra le forze in campo, che vuol dire sostenere l’Ucraina. Se non l’avessimo sostenuta avremmo avuto non la pace ma una invasione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al premier time al Senato rispondendo a un’interrogazione del M5s presentata da Stefano Patuanelli sul conflitto in Ucraina.

Meloni: "Record occupazione femminile ciò mi rende più fiera"

Sull'occupazione femminile "ci sono risultati che lasciano ben sperare, con una serie di record occupazionali registrati da ottobre 2022 ad oggi. C'è ancora tanto da fare ma questi dati, in particolare quelli che riguardano il lavoro femminile, sono quelli che mi rendono più fiera in questo primo anno di governo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del 'premier question time', nell’aula del Senato.

Meloni a Renzi: "Sulla benzina ci aiuta lei con bin Salman?"

Stoccata dialettica di Giorgia Meloni a Matte Renzi, nel corso del 'premier time' in Aula al Senato. "Quanto al prezzo della benzina, se vuole aiutarci con il suo amico Mohamed bin Salman, aiuterà il Paese...", è un passaggio della replica della presidente del Consiglio al leader Iv.