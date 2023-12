Meloni avverte quelli di FdI: "Vi vedo se non partecipate ad Atreju"

Meloni diventa un manifesto per Atreju

Il guardingo sguardo di Giorgia si fa strada ovunque, anche sulle piattaforme social di Atreju, dove è apparso un manifesto della premier, che con sguardo quasi minaccioso invita gli alleati a partecipare alla manifestazione, esordendo con: "Vi vedo se non partecipate ad Atreju". Come spesso accade sui social, ogni contenuto multimediale ha il potenziale di diventare virale, e non è la prima volta che Giorgia diventa protagonista di meme e post di vario genere.

D'altro canto la pagina social di Atreju non è nuova a questo tipo di contenuti e proprio qualche giorno fa aveva alzato un polverone con la pubblicazione di post provocatori. La pagina della storica festa della giovanile ha lanciato non poche frecciate, con un tocco di sarcasmo, in particolare nei confronti di Elly Schlein, suscitando discussioni sulla sensibilità di genere all'interno della campagna di comunicazione per l'evento di Fratelli d'Italia. Difatti qualche giorno fa, aveva fatto scalpore la card con la scritta: “Atreju è quel posto dove se vai al bagno trovi solo due generi”.