Meloni da Bin Salman per la firma di un partenariato strategico con l'Arabia Saudita

Italia-Arabia, Meloni firma la dichiarazione di partenariato strategico

Seconda tappa in Arabia Saudita dopo Gedda per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha incontrato ad Al-Ula il principe e primo ministro Mohammad bin Salman Al Saud. L’incontro si è svolta al campo tendato del principe, in una zona desertica. I due leader hanno firmato la dichiarazione congiunta per l’avvio della partnership strategica tra Italia e Arabia Saudita. Alle 17 ora locale (le 15 italiane) Meloni l'intervento di saluto alla Tavola rotonda di alto livello.