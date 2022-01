Meloni: "Da oggi rifondo io il Cdx. Erano tutti contro il Mattarella bis"

Quirinale: Meloni, Casini eletto nel Pd, non di c.destra

C.destra: Meloni, da oggi lavoro io a rifondarlo - "Il centrodestra da rifondare e questo e' quello a cui lavoro io da oggi. Per non essere piu' trattati dall'alto in basso da una sinistra sempre piu' presuntuosa: polverizzato in Parlamento ma maggioranza nel Paese". Cosi' il leader di FdI, Giorgia Meloni, in una diretta Facebook. "Nulla e' perduto, non vi abbattete, ma lavoriamo, non bisogna piegarci: bisogna credere in quello che ti dici, se ci credi lo fai".



Quirinale: Meloni, a ultimo vertice c.destra tutti contro il Bis - "All'ultimo vertice del centrodestra eravamo tutti contrari alla rielezione di Mattarella. tanto che ho fatto una battuta: 'non possiamo votare no a Mattarella', poi non so che e' successo, e ancora non lo so". Cosi' il leader di FdI, Giorgia Meloni, in una diretta Facebook.

Quirinale: Meloni,andava presentato nome c.destra alla 3/a chiama - "A noi mancavano 55 voti ma si potevano trovare: avevo chiesto al centrodestra di presentare un nostro candidato alla terza chiama per dimostrare di avere i nostri voti, ma ci hanno detto che non era possibile, non c'erano le condizioni". Cosi' il leader di FdI, Giorgia Meloni, in una diretta Facebook.

Quirinale: Meloni, Casini eletto nel Pd, non di c.destra - "Toti ci ha detto, noi la Casellati la votiamo una volta sola, poi votiamo Casini. Ma non e' una mediazione votare un senatore eletto con il Pd, non e' un candidato del centrodestra". Cosi' il leader di FdI, Giorgia Meloni, in una diretta Facebook. "Ma ancora prima su Casellati sono mancati 70 voti del centrodestra sul candidato del centrodestra, la Casellati. Quindi siamo diventati deboli".



FdI: Meloni, su elezione diretta Colle sfido il Palazzo - "Sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica voglio sfidare il Palazzo, ci sono tante battaglie da fare. Poi mi diranno che siamo impresentabili, che siamo come la Le Pen, che non governeremo mai, ma la democrazia torna e sta per tornare". Cosi' il leader di FdI, Giorgia Meloni, in una diretta Facebook.