Centrodestra, Meloni: "Dedico 'Ricominciamo' a Salvini e Berlusconi"

Centrodestra, Meloni: "Presto vertice. Disponibile anche casa mia"

"Se dovessi dedicare una canzone a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini? In questo momento direi 'Ricominciamo'...." Cosi' 'Rai Radio1', ospite di 'Un Giorno da Pecora', la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha risposto alla domanda dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari sulla canzone piu' adatta da dedicare, in questo periodo, al centrodestra.

Centrodestra, Meloni: presto un vertice. Disponibile anche casa mia - Il vertice del centrodestra "lo faremo molto presto, tutti quanti sanno che e' il caso di vedersi". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a "Un giorno da pecora". Quanto alla location, a chi gli chiede se si fara' come di consueto a casa di Silvio Berlusconi, Meloni risponde "di solito si fanno li', ma io sono disponibile anche ad ospitare tutti a casa mia".

FdI, Meloni: io premier? Sono concentrata sull'oggi - "Io un giorno premier? Non ci penso mai, non ci crederete, ma io non ragiono mai in termini personali. Io sono una persona ce vuole fare bene il suo lavoro. Voglio essere fiera del mio lavoro, sono concentrata sull'oggi". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a "Un giorno da pecora".

Ius scholae, Meloni: via da calendario Aula, offesa a italiani - "Fratelli d'Italia ha chiesto di cancellare dal calendario dei lavori della Camera la discussione delle proposte di legge sulla cittadinanza facile agli immigrati e sulla liberalizzazione della droga. Due provvedimenti ideologici e fuori dal mondo, portati avanti da una sinistra Pd-Cinquestelle ormai lontana anni luce dal mondo reale e dai problemi concreti dei cittadini. La volonta' della maggioranza Draghi di impegnare il Parlamento su questi temi e' un'offesa agli italiani alle prese con una crisi economica senza precedenti, alle imprese in ginocchio e alle famiglie strette nella morsa del caro vita". Lo scrive su facebook la presidente di FdI Giorgia Meloni.

Energia, Meloni: priorita' sinistra? Ius scholae e cannabis - "Mentre imprese e cittadini sono in ginocchio davanti una grave crisi economica, caratterizzata dal caro carburante e dagli aumenti in bolletta, la sinistra al governo porta in Aula le sue priorita': cittadinanza facile agli immigrati e legalizzazione degli stupefacenti. Come sempre, totalmente sconnessi dalla realta'". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.