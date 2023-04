Meloni: "Classico? Meglio l'Agrario. Come sarà l'indirizzo Made in Italy"

Scuola, Meloni: "Vogliamo valorizzare gli istituti tecnici"

Giorgia Meloni prepara una rivoluzione della scuola. La premier al Vinitaly di Verona preannuncia la creazione di un nuovo indirizzo: il made in Italy. Sul palco dell’auditorium della Fiera, Meloni premia gli allievi degli istituti agrari che hanno vinto un concorso nazionale e - si legge su Repubblica - li invita a sfoderare orgoglio e spirito di appartenenza: "Il vero liceo è il vostro, quello più profondamente legato alla cultura italiana". La premier rafforza il concetto e attacca chi ritiene il Classico o lo Scientifico scuole più utili per costruirsi un futuro. "Sorrido quando sento che con la scelta del liceo – afferma – c’è uno sbocco professionale. Negli istituti tecnici ci sono opportunità professionali molto più alte rispetto ad altri percorsi". Meloni rilancia con forza un cavallo di battaglia della campagna elettorale: il liceo made in Italy.

"Vogliamo valorizzare il legame che esiste tra la nostra cultura, i territori e la nostra identità", insiste la presidente del Consiglio. In cantiere - prosegue Repubblica - c’è già un disegno di legge: la firma, ovviamente, è dei parlamentari di Fratelli d’Italia. E l’idea di fondo è quella che esprime un’altra autorevole esponente del partito, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, anche lei presente a una manifestazione “invasa” da esponenti di governo (nove nei primi due giorni del Vinitaly). "In questi anni abbiamo avuto una sinistra che ha invogliato i giovani a fare il liceo – sostiene Santanchè – ed è stato un po' distrutto quello che era l’istituto tecnico, che invece è molto importante, anche per il turismo".