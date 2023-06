Meloni, colazione con Macron e Scholz. Orban: “Sui migranti faccio la guerra”

Consiglio Ue, per Meloni colazione di lavoro con Macron, Scholz, Morawiecki

Prima dell'inizio della seconda giornata del Consiglio europeo, all'hotel Amigo a Bruxelles c'è stata una colazione di lavoro sulla capacità di assorbimento di nuovi Stati Membri nell'Ue. Ai lavori hanno partecipato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese, Emmanuel Macron, il premier spagnolo Pedro Sanchez, il premier polacco Mateusz Morawiecki, il presidente della Romania, Klaus Iohannis, il premier olandese Mark Rutte, il belga Alexander De Croo, il portoghese Antonio Costa e lo svedese Ulf Kristersson.

Orban: "Guerra sulla migrazione, lottiamo per la libertà"

"Era in corso una guerra sull'immigrazione". Così il premier ungherese Viktor Orbán ha riassunto in un'intervista a Kossuth Radio la lunga notte al Consiglio europeo, segnata dal veto di Budapest e Varsavia sul capitolo delle conclusioni dedicate alla migrazione. "Non una rivolta, ma una lotta per la libertà", ha detto Orbán, ricordando le conclusioni dei vertici passati secondo cui le decisioni in materia sarebbero state prese con il consenso degli Stati. Nonostante ciò, ha osservato, la proposta sulle quote obbligatorie di migranti è stata approvata dai ministri dell'Interno Ue con quello che Orbán ha definito un "colpo di mano".

Ucraina, Orban: "Non autorizzeremo nuovi fondi dall'Ue"

"Una cosa è chiara, noi ungheresi non daremo più soldi all'Ucraina fino a quando non diranno dove sono finiti i precedenti fondi per un valore di circa 70 miliardi di euro". Lo ha dichiarato il premier ungherese, Viktor Orban, in un'intervista alla radio statale dopo la prima giornata del vertice Ue dove sono state approvate le conclusioni che prevedono anche finanziamenti stabili e prevedibili per l'Ucraina. "Troviamo assolutamente ridicolo e assurdo dover contribuire con più denaro per finanziare i costi del servizio del debito di un prestito da cui non abbiamo ancora ricevuto i fondi che abbiamo diritto a ottenere", è tornato inoltre a criticare perché' i fondi del Pnrr ungherese sono ancora bloccati dalla Commissione europea a causa delle carenze nella tutela dello Stato di diritto.