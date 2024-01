Meloni come Berlusconi "verace". La pausa bagno in conferenza? Da "paesanotta"

Pausa bagno in conferenza stampa, l'esperto di bon ton Presutti ad Affari: "Meloni? Premier verace come Berlusconi. Ma la sua è un'uscita da popolana"

È già diventata virale, la tanto attesa conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni del 4 gennaio. E non tanto per suoi contenuti politici, economici, o ancora sugli esteri. No, il motivo per cui ci si ricorderà del discorso della premier sarà unicamente… la sua interruzione per l’impellente bisogno di andare in bagno. Una scena a tratti comici a tratti desolante, secondo alcuni. E mentre c’è chi – si veda le opposizioni – urla allo scandalo, molti altri hanno apprezzato l’interloquire “genuino” di Meloni.

Un’uscita simpatica o, piuttosto, una caduta di stile? Noi di Affaritaliani.it l’abbiamo chiesto ad Alberto Presutti, noto esperto di bon ton e galateo sia in Italia che all'estero.

Partiamo dalla fine: la premier poteva risparmiarsi quest'uscita sui bisogni fisici?

Se c’è un bisogno fisico non lo si può trattenere molto a lungo, specie in momenti di emozione e nervosismo in cui si trovava la premier (ride, ndr). Certo, l’uscita è stata un po’ così, un po’ paesana nell’espressione, o almeno questo è stato registrato. Un’uscita un po’ alla romana, diciamo. Ma d’altra parte la presidente è verace, quindi non è la prima volta che ha questo tipo di uscite.

Perchè secondo Lei la premier Meloni è così avvezza ad uscite "veraci"?

Non è la prima volta proprio perché per carattere, per indole, viene da un background che la caratterizza in questo senso. La presidente del Consiglio, spesso e volentieri, e per abbigliamento e per uscite, prova a esprimersi in maniera molto verace, da popolana, quasi che uscisse dal protocollo che il ruolo che riveste richiede.

Ma quello di Meloni si può definire un gesto simpatico o, piuttosto, una caduta di stile?

Certamente avrebbe potuto gestire il momento di imbarazzo che is stava creando in modo diplomatico, ma come dicevo mi pare che il personaggio sia molto spontaneo e verace, che non riesce a gestire questo tipo di evenienze in modo diverso se non come fosse a casa sua. Sicuramente non facendo una bella figura, dal punto di vista del bon ton.

Gli spettatori, dai politici al popolo, sono divisi sul punto...

Ci sarà chi apprezza questo e chi invece stigmatizza questo atteggiamento di Meloni. Ma ricordiamoci tante uscite del Berlusconi, quando per esempio fece le corna per una foto ufficiale… Insomma, si tratta di personaggi politici che hanno delle uscite fuori dalla formalità dell’occasione proprio per un’indole personale, quasi che i loro elettori si aspettino questo tipo di comportamenti ed espressioni.

Quella della premier potrebbe essere stata una precisa scelta comunicativa?

È impossibile sapere se sia stata una strategia comunicativa, e non si può giudicarlo. Anche se Meloni è perfettamente consapevole di quelle che, in questo caso, sono le regole del protocollo che un capo di Governo deve rispettare e a cui deve attenersi.