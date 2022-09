Meloni contestata: "Cercano l'incidente". E chiama in causa Lamorgese

Meloni contestata a Matera e Caserta, la leader di Fdi: "Qualcuno sta cercando l'incidente per potere dire che siamo inaffidabili"

S'infiamma la campagna elettorale nelle principali piazze italiane a una settimana dal voto: in un weekend colorato di bandiere e comizi, l'ultima a lanciare il sasso che agita ulteriormente le acque è proprio lei, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che decide di denunciare pubblicamente le contestazioni avvenute durante i comizi, organizzati da Fdi a Matera e Caserta, durante il fine settimana.

"Qualcuno sta cercando l'incidente per poter dire che siamo inaffidabili”, dice Meloni, che sui social sbotta con un "vergogna". "E' la sesta volta che si lascia spazio ai contestatori che, in mezzo ai militanti, mi insultano e provocano nonostante avessi già sollecitato il ministro dell’Interno a maggiore attenzione. È questa la sua gestione dell’ordine pubblico? Oggi richiamerò Lamorgese che evidentemente non sa fare il suo lavoro. Ma a questo punto mi domando: si sta cercando l’incidente? Non consentirò di rovinare la campagna elettorale a FdI”, ribadisce la candidata premier.

Nel frattempo, in mattinata, parole di condanna contro le contestazioni a Meloni, sono arrivate anche dal presidente della Camera Roberto Fico: "Mi sento sempre di esprimere solidarietà se ci sono degli attacchi alle forze politiche... Se c'è violenza, in qualsiasi forma, va sempre combattuta e condannata. Quindi se qualcuno si sente offeso o è successo qualche episodio del genere hanno tutti la mia solidarietà", ha detto a Radio 24 l'esponente del M5S. "E' bene che i comizi siano abbastanza liberi da contestazioni", ha concluso Fico.